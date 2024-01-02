15 yıl sonra bir ilk! Emrah son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Sahnede ağlayınca akıllara oğlu Tayfun geldi! 7 yaşındayken DNA testi sonucu...

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten de Elyesa ve Eleysa adlarında iki evladı olan Emrah, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Emrah şimdi ise konserde sırasında sarf ettiği sözler ve son haliyle gündeme geldi. İşte 15 yıl sonra yılbaşı akşamı sahne alan Emrah'ın son hali ve sahnedeki açıklamaları...
Yılbaşı gecesi 25 kişilik dev orkestrası sahneye çıkarak 15 yıl sonra bir ilke imza atan Emrah, yeni yıl gecesine özel hazırladığı repertuarı ile de eğlence dünyasına damgasını vurdu.
Emrah, hit olmuş şarkıları 'Unutabilsem', 'İhtiyacı Var', 'Belalım Benim', Götür Beni Gittiğin Yere'nin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini de repertuarına koyarak büyük beğeni topladı.
1 Ocak doğumlu olan şarkıcı, sahneye gelen sürpriz doğum günü pastası ile kızının ve oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansıması ile gözyaşlarını tutamadı.