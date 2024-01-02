15 yıl sonra bir ilk! Emrah son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Sahnede ağlayınca akıllara oğlu Tayfun geldi! 7 yaşındayken DNA testi sonucu...

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten de Elyesa ve Eleysa adlarında iki evladı olan Emrah, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Emrah şimdi ise konserde sırasında sarf ettiği sözler ve son haliyle gündeme geldi. İşte 15 yıl sonra yılbaşı akşamı sahne alan Emrah'ın son hali ve sahnedeki açıklamaları...