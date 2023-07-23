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Haberler Magazin 1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Müzisyen Çağlar Ökten ile 1,5 yıl önce dünyaevine giren Seda Sayan, eşiyle çıktığı tatilden yayınladığı pozla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşımda Sayan'ın doğal hali dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
23.07.2023 09:41 - Son Güncelleme: 23.07.2023 09:41
1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.

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1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Eşine her fırsatta sevgisini dile getiren Seda Sayan, Çağlar Ökten ile çıktığı tatilden yeni bir paylaşımda bulundu.

1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Sayan'ın "Sevgilim" notunu düştüğü paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.

1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...

Sosyal medyaya damga vuran paylaşımda cesaretini konuşturan Sayan'ın doğal hali dikkat çekti.

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