1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...
Müzisyen Çağlar Ökten ile 1,5 yıl önce dünyaevine giren Seda Sayan, eşiyle çıktığı tatilden yayınladığı pozla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşımda Sayan'ın doğal hali dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...
23.07.2023 09:41 - Son Güncelleme: 23.07.2023 09:41
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.
Eşine her fırsatta sevgisini dile getiren Seda Sayan, Çağlar Ökten ile çıktığı tatilden yeni bir paylaşımda bulundu.