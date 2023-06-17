15 yıl önce evlenen Pınar Altuğ “Biz boşandık” deyip tepki göstermişti! Yağmur Atacan’dan ilk paylaşım: “Karım ve ben...”
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Bir etkinlikte görüntülenen ve "Biz boşandık" diyerek tepki gösteren Pınar Altuğ, açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte boşanma haberlerine işaret eden Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...
17.06.2023 00:15 - Son Güncelleme: 17.06.2023 00:15
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.