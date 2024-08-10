15 yıl önce evlenen Bergüzar Korel’i duygulandıran fotoğraf! Halit Ergenç kayınpederi ve kayınvalidesiyle aynı dizide...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009'da evlenen ve Ali, Han, Leyla adlarında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Korel; annesi Hülya Darcan, babası Tanju Korel ve eşi Halit Ergenç'in yer aldığı yıllar öncesine ait bir kareyi yayınladı. Korel'in paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte kayınvalidesi ve kayınpederi ile aynı dizide rol alan Halit Ergenç'in henüz evlenmeden önce çekilen o karesi...