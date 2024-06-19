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15 yaşına basan Filozof Atakan'ın son haline bir bakın! 5 ayda 250 kitap bitiriyordu: Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi...

Bir dönem herkesin merak ettiği ve konuştuğu isimlerden biri olan Filozof Atakan, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özellikle felsefi konulardaki derin düşünceleri ve özgün bakış açılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Anlattıklarıyla insanları düşünmeye sevk eden ve farklı perspektifler sunan Atakan, kısa sürede popüler olmuştu. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı ve yeniden gündemin merkezine oturdu. İşte merak edilen o detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:51 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:49
15 yaşına basan Filozof Atakan’ın son haline bir bakın! 5 ayda 250 kitap bitiriyordu: Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi... 1

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Filozof Atakan, nihayet sessizliğini bozdu! Felsefe kitapları üzerine yaptığı derin yorumlarla tanınan ve sadece 10 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, şimdi 15 yaşında ve yepyeni bir görünümle karşımızda.

15 yaşına basan Filozof Atakan’ın son haline bir bakın! 5 ayda 250 kitap bitiriyordu: Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi... 2

Geçtiğimiz yıllarda adı bilgelik ve derin düşüncelerle anılan Filozof Atakan, genç yaşına rağmen sıra dışı beyanlarıyla ve sıradışı bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

15 yaşına basan Filozof Atakan’ın son haline bir bakın! 5 ayda 250 kitap bitiriyordu: Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi... 3

Özellikle Twitter'da paylaşılan ve kitapçıdaki videosunda sergilediği tavırlar, kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekmiş ve fenomen haline gelmişti.

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