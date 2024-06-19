15 yaşına basan Filozof Atakan'ın son haline bir bakın! 5 ayda 250 kitap bitiriyordu: Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi...

Bir dönem herkesin merak ettiği ve konuştuğu isimlerden biri olan Filozof Atakan, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özellikle felsefi konulardaki derin düşünceleri ve özgün bakış açılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Anlattıklarıyla insanları düşünmeye sevk eden ve farklı perspektifler sunan Atakan, kısa sürede popüler olmuştu. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı ve yeniden gündemin merkezine oturdu. İşte merak edilen o detaylar...