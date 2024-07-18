15 günde 7 kilo verdi! Eser Yenenler’in son haline bakın! Eşi Berfu Yenenlerle duyurdu! 15 günlük farkı gözler önüne serdi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı program ile yıldızı parlayan ve eşi Berfu Yenenler ile sık sık magazin gündeminde yer alan Eser Yenenler, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Yenenler, eşi ile çektiği bir video ile 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, 15 günlük değişimi de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. İşte Eser Yenenler'in son hali...