15 gün sonra nişan attı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısı Burak Kalfa’dan ayrıldı! “Ağlayarak beni aradı...”
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdiği sevgilisi Burak Kalfa ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan görüntüleriyle çok konuşulan çiftten kötü haber geldi. Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı Burak Kalfa'dan ayrıldı. Ayrılık nedeni ise çok konuşuldu. İşte detaylar...
03.10.2022 20:41 - Son Güncelleme: 03.10.2022 21:38
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdi.
Söz konusu fotoğraflar, beğeni yağmuruna tutulurken Ferdi Tayfur'un nişana katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Tuğçe Tayfur, babasının sağlık durumu nedeni ile nişana katılamadığının açıkladı.