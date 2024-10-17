15 dakikada yapılıyor 10 saat tok tutuyor! Ebru Şallı’yı iğne ipliğe çeviren detoks: 4 yemek kaşığı...

Türkiye'nin sağlıklı yaşam ve fitness ikonlarından Ebru Şallı, yaz aylarına hızlıca forma girmek isteyenler için özel tariflerini paylaşıyor. Şallı'nın önerdiği çorba, detoks etkisi yaratırken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. "10 saat tok tutan çorba" adını verdiği bu tarif, dengeli beslenme alışkanlığına uygun bir seçenek sunuyor. İşte Ebru Şallı'nın büyük beğeni toplayan çorba tarifi ve etkileri...

Metabolizmayı Hızlandıran Üç Özel Malzeme: Mercimek, Nohut ve Maydanoz Çorbanın tok tutma gücü, protein ve lif açısından zengin olan üç temel malzemeye dayanıyor: kırmızı mercimek, nohut ve maydanoz.