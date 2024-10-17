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15 dakikada yapılıyor 10 saat tok tutuyor! Ebru Şallı'yı iğne ipliğe çeviren detoks: 4 yemek kaşığı...

Sosyal medyada zayıflama ve sağlıklı beslenme konusunda etkileyici içerikler sunan Ebru Şallı, takipçilerine 10 saat tok tutma garantisi veren özel bir çorbanın tarifini paylaştı. İçerisinde birçok sağlıklı malzeme barındıran bu çorba aynı zamanda mükemmel bir detoks ürünü olarak öne çıkıyor. Kilo verme sürecini desteklemek isteyenler için ideal bir seçenek sunan tarif sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmada yardımcı olmayı vaat ediyor.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:10 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:10
15 dakikada yapılıyor 10 saat tok tutuyor! Ebru Şallı’yı iğne ipliğe çeviren detoks: 4 yemek kaşığı...

Türkiye'nin sağlıklı yaşam ve fitness ikonlarından Ebru Şallı, yaz aylarına hızlıca forma girmek isteyenler için özel tariflerini paylaşıyor. Şallı'nın önerdiği çorba, detoks etkisi yaratırken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. "10 saat tok tutan çorba" adını verdiği bu tarif, dengeli beslenme alışkanlığına uygun bir seçenek sunuyor. İşte Ebru Şallı'nın büyük beğeni toplayan çorba tarifi ve etkileri...

15 dakikada yapılıyor 10 saat tok tutuyor! Ebru Şallı’yı iğne ipliğe çeviren detoks: 4 yemek kaşığı...

Metabolizmayı Hızlandıran Üç Özel Malzeme: Mercimek, Nohut ve Maydanoz

Çorbanın tok tutma gücü, protein ve lif açısından zengin olan üç temel malzemeye dayanıyor: kırmızı mercimek, nohut ve maydanoz.

15 dakikada yapılıyor 10 saat tok tutuyor! Ebru Şallı’yı iğne ipliğe çeviren detoks: 4 yemek kaşığı...

Bu üçlü, sadece uzun süre tok kalmanızı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda ödem atmayı kolaylaştırarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.

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