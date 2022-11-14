15 aylık evliliği 5 dakikada biten Tuğba Özerk’ten bomba açıklama! “Bizim meslekteki hanımefendilerin evli kalmaları...” Sosyal medya ikiye bölündü
15 aylık evliliği 5 dakikada biten Tuğba Özerk'ten bomba açıklama! Gökmen Tanaçar ile 15 aylık evliliğini geçen Ekim ayında anlaşmalı şekilde tek celsede bitiren Tuğba Özerk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilik üzerine konuşan Özberk'in açıklaması kısa sürede gündem olurken "Bizim meslekteki hanımefendilerin evli kalmaları zor" şeklindeki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Tuğba Özerk'in o açıklamaları...
14.11.2022 18:19 - Son Güncelleme: 14.11.2022 18:19
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 30 Haziran 2021 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle Gökmen Tanaçar'la evlendi. Ancak ünlü çiftin mutlulukları uzun sürmedi.
Evliliğini geçen Ekim ayında anlaşmalı şekilde tek celsede bitiren Tuğba Özerk, duruşma sonrası "Anlaşmalı olarak boşandık. Dört yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" dedi.