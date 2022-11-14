15 aylık evliliği 5 dakikada biten Tuğba Özerk’ten bomba açıklama! “Bizim meslekteki hanımefendilerin evli kalmaları...” Sosyal medya ikiye bölündü

Evliliğini geçen Ekim ayında anlaşmalı şekilde tek celsede bitiren Tuğba Özerk, duruşma sonrası "Anlaşmalı olarak boşandık. Dört yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" dedi.