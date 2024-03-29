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1,5 ayda 3 ameliyat geçirdi! Ceren Yalazoğlu rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in son durumunu açıkladı! Baba-kızı oynuyorlardı...

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından üç kez ameliyat oldu. Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in son durumunu meslektaşı Ceren Yalazoğlu açıkladı. Yalazoğlu, dizide baba-kızı oynadığı Tanrıöğen'i ziyaret ettiğini belirterek her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:20 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:31
1,5 ayda 3 ameliyat geçirdi! Ceren Yalazoğlu rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı! Baba-kızı oynuyorlardı... 1

Bilinç bulanıklığı şikayetiyle 26 Ocak günü hastaneye giden ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Settar Tanrıöğen, 1,5 ayda üç kez ameliyat olmuştu.

1,5 ayda 3 ameliyat geçirdi! Ceren Yalazoğlu rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı! Baba-kızı oynuyorlardı... 2

Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in son durumunu meslektaşı Ceren Yalazoğlu açıkladı.

1,5 ayda 3 ameliyat geçirdi! Ceren Yalazoğlu rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı! Baba-kızı oynuyorlardı... 3

Cadde'de yer alan habere göre; Ceren Yalazoğlu Karakoç, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 39 yaşındaki oyuncu, alışverişe geldiğini ancak ihtiyaca yönelik harcama yaptığını vurguladı.

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