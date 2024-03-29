1,5 ayda 3 ameliyat geçirdi! Ceren Yalazoğlu rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in son durumunu açıkladı! Baba-kızı oynuyorlardı...

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından üç kez ameliyat oldu. Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in son durumunu meslektaşı Ceren Yalazoğlu açıkladı. Yalazoğlu, dizide baba-kızı oynadığı Tanrıöğen'i ziyaret ettiğini belirterek her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. İşte detaylar...