1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! "Doğum kiloların nerede..."
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Meltem karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında evlendi. Ünlü oyuncu, 1,5 ay önce ise minik oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Yılmazkaya, mini etekli son halini sosyal medyada paylaştı. Yılmazkaya'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Doğum kiloların nerede" yorumunda bulundu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın son hali...
07.07.2023 13:27 - Son Güncelleme: 07.07.2023 13:27