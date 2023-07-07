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1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! "Doğum kiloların nerede..."

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Meltem karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında evlendi. Ünlü oyuncu, 1,5 ay önce ise minik oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Yılmazkaya, mini etekli son halini sosyal medyada paylaştı. Yılmazkaya'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Doğum kiloların nerede" yorumunda bulundu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın son hali...

takvim.com.tr
07.07.2023 13:27 - Son Güncelleme: 07.07.2023 13:27
1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! Doğum kiloların nerede...

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında evlendi.

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1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! Doğum kiloların nerede...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düğünlerini erteleyen çift, Mayıs ayında İspanya'da bebeklerini kucaklarına aldı.

1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! Doğum kiloların nerede...

Oğlunun dünyaya gelmesiyle ilk kez annelik duygusunu tadan Yılmazkaya, sosyal medya hesabında son halini yayınladı.

1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! Doğum kiloların nerede...

Ünlü oyuncu, mavi mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

1,5 ay önce doğum yapmıştı! Meltem Yılmazkaya minik etekli son halini paylaştı! Gören inanamadı! Doğum kiloların nerede...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

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