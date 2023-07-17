14’ünde hapishanede kalbinden şişlenmişti! Anne ve babası tarafından terk edilen Doğuş’tan itiraf! “Zor bir süreç olacak ama...”
Bunun Adına Yürek Derler, Uyan, Gamsız gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve 90'larda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Doğuş katıldığı bir programda özel hayatında yaşadığı zorluklar hakkında konuştu. 14 yaşında hapishanede kalbinden şişlenen ve anne-babası tarafından terk edilen Doğuş, hayatının film yapılacağını söylerken Reynmen detayı dikkat çekti. İşte iki çocuk babası Doğuş'un o açıklaması...
Sokaklarda büyüyüp, 14 yaşında hapishanede kalbinden şişlenen Doğuş, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Akşam'a konuşan şarkıcı, hayatının film olacağını söyledi.
Doğuş, şu ifadelerini kullandı: "Kendimi şanslı hissediyorum, imkansızı başardım ben. 'Zoru başarırım, imkansız zaman alır' derler ya ben buna inanırım. 23 yaşımdan sonra hayatım normalleşti. Sonra yine inişlerim, çıkışlarım oldu. Genele bakarsan muazzam bir hayat yaşadım. Acısıyla, tatlısıyla. Acı bana yeni şarkılar yaptırdı; her ayrılıkta, her zorlukta..."
Ünlü şarkıcı, "Hayatınızı film yapmayı düşünüyor musun?" sorusu üzerine "Yapacağım, filmin adı da Doğuş olur. Film için 2 tane teklif aldım, ancak biraz beklemek istedim. Küçüklüğümü oğullarımdan biri oynar" dedi.
"ÇOK SEVDİĞİM BİR ADAM"
"Gençlik yıllarınızı kim oynar?" sorusu üzerine "Çok sevdiğim bir adam var benim. Çok da kaliteli buluyorum kendisini. Deli doluluğunu da seviyorum... Reynmen" yanıtını verdi.