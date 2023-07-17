14’ünde hapishanede kalbinden şişlenmişti! Anne ve babası tarafından terk edilen Doğuş’tan itiraf! “Zor bir süreç olacak ama...”

Doğuş, şu ifadelerini kullandı: "Kendimi şanslı hissediyorum, imkansızı başardım ben. 'Zoru başarırım, imkansız zaman alır' derler ya ben buna inanırım. 23 yaşımdan sonra hayatım normalleşti. Sonra yine inişlerim, çıkışlarım oldu. Genele bakarsan muazzam bir hayat yaşadım. Acısıyla, tatlısıyla. Acı bana yeni şarkılar yaptırdı; her ayrılıkta, her zorlukta..."