14 yıllık eşi Yağmur Atacan’a yapılan o yoruma kayıtsız kalmadı! Pınar Altuğ’un yanıtı çok konuşuldu! "Rahatladınız mı?"
Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ, eşi ile arasındaki yaş farkıyla zaman zaman gündem olmuştu. Mutlu evliliklerine devam eden ünlü çiftin arasındaki yaş farkı, Altuğ'un bir takipçisinin yorumuyla tekrar gündeme geldi. Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ'un verdiği yanıt ise çok konuşuldu. İşte Pınar Altuğ'a yapılan yorum ve oyuncunun verdiği yanıt...
13.12.2022 18:41 - Son Güncelleme: 13.12.2022 18:41
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızları olan ünlü çiftten Pınar Altuğ, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, geçen günlerde eşi Yağmur Atacan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.