14 yıllık eşi Ali Özbir paylaştı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! İçi ayrı dışı ayrı güzel! İşte aşk yuvaları...

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan ünlü sunucu, şimdi ise eviyle gündeme geldi. Erol'un 14 yıllık eşi Özbir, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Erol'un yeşiller içindeki bahçesi hayran bırakırken evinin içini görenler "Sade ve şık" yorumunda bulundu. İşte Ali Özbir ile Esra Erol'un aşk yuvası...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol hem başarılı kariyeri hem de Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.
İdris Ali ve Ömer Erol adlarında iki oğlu olan ünlü sunucu, şimdi ise 14 yıllık eşi Ali Özbir'in paylaşımıyla gündeme geldi.