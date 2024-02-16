14 yıllık büyük aşk! Ali Özbir’den Esra Erol’u şaşırtan paylaşım: İnanılmaz bir insansın! Yorum yağdı! Seda Sayan, Şükran Ovalı...

Hafta içi her gün ATV'de milyonlarla buluşan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü sunucu şimdi ise mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in paylaşımıyla gündeme geldi. Eşinin paylaşımı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erol "İnanılmaz bir insansın" ifadelerini kullanırken Seda Sayan, Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerden yorum gecikmedi. İşte o paylaşım...