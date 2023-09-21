14 yıllık büyük aşk! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse'nin eşi bakın kim! Meğer 5 sene önce o ünlü isimle gizlice evlenmiş...

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı Dilberay filmindeki performansıyla da beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. 14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle gizlice evlenen Köse hakkında en çok "Nursel Köse'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun 5 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.