14 yıllık büyük aşk! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse'nin eşi bakın kim! Meğer 5 sene önce o ünlü isimle gizlice evlenmiş...

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı Dilberay filmindeki performansıyla da beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. 14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle gizlice evlenen Köse hakkında en çok "Nursel Köse'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun 5 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta Mualla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NURSEL KÖSE KİMDİR?
Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumludur. Almanya'da Mimarlık okuyan Nursel Köse orada tiyatroya dair pek çok işe imza attı.
Nursel Köse Almanya'da kadınlardan oluşan DieBodenkosmetikerinnen (Yer Kozmetikçileri) adında bir kabare kurdu. Festivallerinden ödüllü oyuncularından olan Nursel Köse pek çok dizi ve filmde yer aldı.