14 yıllık aşkıyla gizlice evlendi! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse “Kayınvalidem çok fena” deyip itiraf etti! Eşi bakın hangi müzisyen çıktı

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Köse "İyi bir anne olmayacağımı bildiğim için çocuk yapmadım. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor. Ben korktum. Gördüklerimiz neyse onu tekrarlıyoruz. Annelerimiz gibi oluyoruz. Despot bir anne olurum. Kayınvalide olursam da onlar gibi olurum diye istemedim" dedi.