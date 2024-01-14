14 yıllık aşkıyla gizlice evlendi! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse “Kayınvalidem çok fena” deyip itiraf etti! Eşi bakın hangi müzisyen çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse, 14 yıl aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Köse, eşinin annesi ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu. "Kayınvalidem çok fena" diyen Köse'nin müzisyen eşi de merak edildi. İşte Nursel Köse'nin kayınvalide itirafı ve müzisyen eşi...
Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.
14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle 5 sene önce gizlice evlenen Köse, Posta'ya verdiği röportajda eşinin annesi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
Köse "İyi bir anne olmayacağımı bildiğim için çocuk yapmadım. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor. Ben korktum. Gördüklerimiz neyse onu tekrarlıyoruz. Annelerimiz gibi oluyoruz. Despot bir anne olurum. Kayınvalide olursam da onlar gibi olurum diye istemedim" dedi.