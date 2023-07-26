14 yıllık aşk! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse'nin 5 sene önce gizlice evlendiği eşiyle nikahından ilk karesini paylaştı! O da ünlü...

ATV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 14 yıldır aşk yaşadığı müzsiyen sevgilisiyle gizlice evlenen Köse, evlilik yıldönümüne özel paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, ilk kez nikahından bir kareyi yayınladı. İşte Nursel Köse'nin sır gibi sakladığı eşi...
Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, aşk hayatıyla gündeme geldi.
"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"
14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle 5 sene önce gizlice evlenen Köse, 2019 yılında konuk olduğu programda şunları söyledi:
"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.
Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim. Karşılıklı 'Evet' dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.