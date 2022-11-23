14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...
14 yılı devirmişler! ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olan Deniz Barut, Valide İsmihan Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İki çocuk annesi olan Barut'un özellikle eski eşi merak edildi. "Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Deniz Barut'un 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın kim çıktı...
23.11.2022 22:50 - Son Güncelleme: 23.11.2022 22:50
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan'ı canlandıran Deniz Barut, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.
"Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, oyuncunun bir dönem ünlü yapımcıyla evli kaldığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.