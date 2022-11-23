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Haberler Magazin 14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

14 yılı devirmişler! ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olan Deniz Barut, Valide İsmihan Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İki çocuk annesi olan Barut'un özellikle eski eşi merak edildi. "Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Deniz Barut'un 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın kim çıktı...

takvim.com.tr
23.11.2022 22:50 - Son Güncelleme: 23.11.2022 22:50
14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan'ı canlandıran Deniz Barut, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

Kısa sürede gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İkiz annesi olan Barut'un özellikle eski eşi merak edildi.

14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

"Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, oyuncunun bir dönem ünlü yapımcıyla evli kaldığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

İşte başta Deniz Barut olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

14 yılı devirmişler! Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin babası...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

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