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Haberler Magazin 14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Tatile çıkan ünlü oyuncu, bu kez yatak odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü çiftin aşk yuvası merak edildi. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in zevkle döşenmiş evlerini görenler ise hayran kaldı. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk yuvası...

takvim.com.tr
23.07.2023 09:00 - Son Güncelleme: 23.07.2023 09:00
14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başlayan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2020 Mart'ta Han'a, 2021 Kasım'da da Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Son günlerde ise tatil pozlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan oyuncu, bu kez bambaşka bir kareyle takipçilerini karşısına çıktı.

14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Sıcaklardan bunalan ünlü oyuncu, "Bakın! Kış iyi bir şey demedim mi ben size? Defalarca! Dedim!" ifadelerini kullandı.

14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Art arda paylaşımlarda bulunan Koral, yatak odasından bir kareyi "Odaya sığındım" notuyla yayınladı.

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