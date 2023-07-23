14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...

Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2020 Mart'ta Han'a, 2021 Kasım'da da Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.