14 yılı devirdiler! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in aşk yuvasına bakın! Evleri hayran bıraktı! Yatak odası paylaşımının ardından...
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Tatile çıkan ünlü oyuncu, bu kez yatak odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü çiftin aşk yuvası merak edildi. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in zevkle döşenmiş evlerini görenler ise hayran kaldı. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk yuvası...
23.07.2023 09:00 - Son Güncelleme: 23.07.2023 09:00
Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başlayan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2020 Mart'ta Han'a, 2021 Kasım'da da Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.