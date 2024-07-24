14 yıl önce Ali Özbir ile evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce paylaşımı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

14 yıl önce Ali Özbir ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Erol, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara bir yenisini daha ekledi. Esra Erol'dan son olarak gelin-görümce pozu geldi. Paylaşım sosyal medyayı sallarken Ali Özbir'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.