Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...
Canlandırdığı Sümbül Ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar, Destan dizisinde Alpagu Han karakterine hayat vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde Veda Mektubu'nda Ziya rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, geçen günlerde de Emel Karaköse ile nikah masasına oturmuş ve uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise eski eşiyle gündem oldu. Bayraktar'ın 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nurgül Yeşilçay'ın partneri Selim Bayraktar'ın eski eşi kimmiş...
16.05.2023 18:07 - Son Güncelleme: 16.05.2023 18:07
Destan dizisinde canlandırdığı Alpagu Han karakteriyle büyük beğeni toplayan Selim Bayraktar, son olarak Veda Mektubu ile izleyici karşısına çıktı.
Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Geçen günlerde Emel Karaköse ile nikah masasına oturan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.