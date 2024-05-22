14 yıl aynı yastığa baş koydular! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer...

Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi. Kadın, Evlilik Hakkında Her Şey, Fatma gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 14 yıl evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...