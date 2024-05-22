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14 yıl aynı yastığa baş koydular! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer...

Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi. Kadın, Evlilik Hakkında Her Şey, Fatma gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 14 yıl evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:51 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:51
14 yıl aynı yastığa baş koydular! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 1

Kadın, Evlilik Hakkında Her Şey, Fatma gibi dizilerde rol alan Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi.

14 yıl aynı yastığa baş koydular! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 2

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı.

14 yıl aynı yastığa baş koydular! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 3

Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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