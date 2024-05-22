Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi. Kadın, Evlilik Hakkında Her Şey, Fatma gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 14 yıl evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...
Kadın, Evlilik Hakkında Her Şey, Fatma gibi dizilerde rol alan Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edildi.
GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı.
Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.