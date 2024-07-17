14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti; 44'lük sunucu boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü! '1 bardak domates suyu ile...'

Geçtiğimiz yıl zorlu bir boşanma süreci yaşayan Zahide Yetiş, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zorlukları geride bırakırken hayatında yeni bir sayfa açan ünlü sunucu, bu değişimi sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da gözler önüne seriyor. Kilo verme yolculuğunda büyük bir başarı yakalayan ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Yetiş, adeta bambaşka biri gibi. Yeni imajıyla hayranlarını ve medya organlarını kendine hayran bırakan Yetiş, güzelliğine güzellik kattı. Sosyal medya paylaşımları ve ekranlardaki görüntüsüyle sık sık gündeme gelen Yetiş, yaşadığı bu dönüşümle herkesi kendine hayran bırakıyor.