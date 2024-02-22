13 yıllık evlilik bitiyor mu? Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal’dan boşanmayla ilgili ilk açıklama geldi! “Evleri ayırdık ancak...”

Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Cemal Hünal, Kurtlar Vadisi ile tanınan meslektaşı Lale Cangal'la 13 sene önce nikah masasına oturmuştu. Doğan Atilla adında bir de oğulları olan çift, geçen günlerde boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Magazin gündeminde uzun süre yer alan haberlerin ardından Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal, ortak bir açıklama yayınladı. İşte Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal'ın o açıklaması...
Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, son olarak Hudutsuz Sevda ile kamera karşısına geçti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hünal, 2011 yılında Kurtlar Vadisi ile tanınan meslektaşı Lale Cangal'la evlendi.
Bu evlilikten Doğan Atilla adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen günlerde boşanma kararı aldıkları yönündeki haberlerle gündem oldu.
Bir süre sessizliklerini koruyan oyuncu çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, ortak bir açıklamada bulundu.