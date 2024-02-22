13 yıllık evlilik bitiyor mu? Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal’dan boşanmayla ilgili ilk açıklama geldi! “Evleri ayırdık ancak...”

Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Cemal Hünal, Kurtlar Vadisi ile tanınan meslektaşı Lale Cangal'la 13 sene önce nikah masasına oturmuştu. Doğan Atilla adında bir de oğulları olan çift, geçen günlerde boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Magazin gündeminde uzun süre yer alan haberlerin ardından Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal, ortak bir açıklama yayınladı. İşte Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal'ın o açıklaması...