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'Issız Adam' ile ünlenmişti! 13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal boşandı!

'Issız Adam' filmiyle ünlenen ve birçok yapımda karşımıza çıkan Cemal Hünal 2011'de dünya evine girdiği eşi Lale Cangal ile boşandı. 13 yıllık evlilik 10 dakikalık duruşmada 'anlaşmalı' olarak bitti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:52 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 17:28
’Issız Adam’ ile ünlenmişti! 13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal boşandı!

Özellikle 'Issız Adam' filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

’Issız Adam’ ile ünlenmişti! 13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal boşandı!
Cemal Hünal Lale Cangal çifti boşandı!

DURUŞMA SAATİNİ KİTAP OKUYARAK BEKLEDİ
Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi.

’Issız Adam’ ile ünlenmişti! 13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal boşandı!

Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

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