13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol’un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı eve bakın! Her bir köşesi zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programı yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programın başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol da yeniden gündem oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da takdir toplayan sunucunun evinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. 13 yıllık eşi Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol'un zevkle döşenmiş lüks evi beğeni topladı. İşte Esra Erol ile Ali Özbir'in aşk yuvası...