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13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol’un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı eve bakın! Her bir köşesi zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programı yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programın başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol da yeniden gündem oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da takdir toplayan sunucunun evinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. 13 yıllık eşi Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol'un zevkle döşenmiş lüks evi beğeni topladı. İşte Esra Erol ile Ali Özbir'in aşk yuvası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2023, 12:28 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:34
13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol’un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı eve bakın! Her bir köşesi zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı 1

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi.

13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol’un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı eve bakın! Her bir köşesi zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı 2

Bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan ünlü sunucu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol’un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı eve bakın! Her bir köşesi zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı 3

Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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