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Haberler Magazin 13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol'un tatilden ilk karesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir, 13 yıllık eşi Esra Erol ile verdiği aşk dolu pozu Instagram hesabında yayınladı. İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
30.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 30.06.2023 10:58
13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken sunucu, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi.

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13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

Erol, 2011 yılında İdris Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü sunucu, 2017'de de oğlu Ömer Erol'a kavuştu.

13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

Mutlu ailesiyle parmak ısırtan sunucu, Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

Erol'un tatilden ilk karesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir, 13 yıllık eşi Esra Erol ile verdiği aşk dolu pozu Instagram hesabında yayınladı.

13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...

İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

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