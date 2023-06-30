13 yıllık büyük aşk! Esra Erol’dan ilk tatil karesi geldi! 2 çocuğunun babası Ali Özbir romantik pozu yayınladı! Gören dilini ısırdı...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol'un tatilden ilk karesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir, 13 yıllık eşi Esra Erol ile verdiği aşk dolu pozu Instagram hesabında yayınladı. İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...
30.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 30.06.2023 10:58
Mutlu ailesiyle parmak ısırtan sunucu, Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.