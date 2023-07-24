13 yıllık aşkın 2 meyvesi! Esra Erol çekirdek ailesiyle paylaştı: “Bir aile hikayesi” Ali Özbir’in ilk göz ağrısına bakın...
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu "Bir aile hikayesi" notuyla yayınladı. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan sunucunun büyük oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Öte yandan Erol'un ilk göz ağrısını görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş" yorumunu yaptı. İşte Esra Erol'un çekirdek aile paylaşımı...
24.07.2023 10:23 - Son Güncelleme: 24.07.2023 10:23
2010 yılında evlendiği Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.