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Haberler Magazin 13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Binbir Gece dizisinde başrolü paylaşan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayatlarına taşımış ve 2009 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. 2010'da da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin; 2020'de oğulları Han, geçen Kasım ayında ise kızları Leyla dünyaya gelmişti. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü çift, evliliklerinde 13 yılı devirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Koral ise evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin aşk dolu pozu Instagram'ı sallarken ilk yorum Eda Ece'den geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

08.08.2022 20:15 - Son Güncelleme: 08.08.2022 20:15
13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da nikah masasına oturmuştu.

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13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili, 2010 yılında Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

2020'de oğulları Han'a kavuşan Korel ile Ergenç, geçen yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmuştu.

13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, Bergüzar Korel'in sosyal medya hesabında yaptığı aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...

Korel, biricik eşiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve yine adından söz ettirdi.

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