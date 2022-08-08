13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Halit Ergenç ile aşk dolu pozuna ilk yorum Eda Ece’den...
13 yılı devirdiler! Bergüzar Korel evlilik yıldönümünü bakın nasıl kutladı! Binbir Gece dizisinde başrolü paylaşan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayatlarına taşımış ve 2009 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. 2010'da da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin; 2020'de oğulları Han, geçen Kasım ayında ise kızları Leyla dünyaya gelmişti. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü çift, evliliklerinde 13 yılı devirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Koral ise evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin aşk dolu pozu Instagram'ı sallarken ilk yorum Eda Ece'den geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
08.08.2022 20:15 - Son Güncelleme: 08.08.2022 20:15
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da nikah masasına oturmuştu.
Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, Bergüzar Korel'in sosyal medya hesabında yaptığı aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.