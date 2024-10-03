13 yılda 23 kez ameliyat olmuştu! Fulden Uras’tan kötü haber: Dualarınızı eksik etmeyin

1986'da Ah Bu Kadınlar'ın başrolünü üstlenerek ilk kez kamera karşısına geçen ve 1991'de assolist olarak sahneye çıkan Fulden Uras, gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca operasyon geçiren şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz sene ise 23'üncü kez ameliyat olacağını şu sözlerle duyurmuştu: "22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme.