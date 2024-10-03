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13 yılda 23 kez ameliyat olmuştu! Fulden Uras'tan kötü haber: Dualarınızı eksik etmeyin

Uzun bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Fulden Uras, son 13 yılda 23 kez ameliyat oldu. Defalarca operasyon geçiren şarkıcı Fulden Uras, yapılan kontrollerin ardından yeniden ameliyat olacağını duyurdu. Uras, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:00
13 yılda 23 kez ameliyat olmuştu! Fulden Uras’tan kötü haber: Dualarınızı eksik etmeyin

1986'da Ah Bu Kadınlar'ın başrolünü üstlenerek ilk kez kamera karşısına geçen ve 1991'de assolist olarak sahneye çıkan Fulden Uras, gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

13 yılda 23 kez ameliyat olmuştu! Fulden Uras’tan kötü haber: Dualarınızı eksik etmeyin

Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca operasyon geçiren şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz sene ise 23'üncü kez ameliyat olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme.

13 yılda 23 kez ameliyat olmuştu! Fulden Uras’tan kötü haber: Dualarınızı eksik etmeyin

İçim buruk asla üzgün değilim, hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntüde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık acı yok düşünsenize ne büyük lüks benim için...

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