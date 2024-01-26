13 yıl İbrahim Kutluay'la evli kalmıştı! Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı: 2,5 yıl ve...

13 yıl İbrahim Kutluay ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Ömer ile İrem adlarında iki evladı olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Tolga Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden Şener, sosyal medyada yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren Şener, kısa sürede gündem oldu.
2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan Ömer ve İrem adından iki evladı olan deneyimli manken Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.
Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, aşka geldi ve o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.