13 yıl İbrahim Kutluay'la evli kalmıştı! Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı: 2,5 yıl ve...

13 yıl İbrahim Kutluay ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Ömer ile İrem adlarında iki evladı olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Tolga Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden Şener, sosyal medyada yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren Şener, kısa sürede gündem oldu.