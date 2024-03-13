13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalan Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! “Hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun”

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalan ve bir erkek bir kız çocuğu dünyaya getiren Demet Şener, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İrem Kutluay'ı paylaştı. Lise son sınıfta okuyan kızının birinci sınıftaki fotoğrafı ve şimdiki halini takipçilerinin beğenisine sunan Şener'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan İrem Kutluay'a ilk yorum ise Demet Şener'in sıkı dostu Ebru Şallı'dan geldi. İşte Demet Şener'in güzeller güzeli kızı...
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu.
Tarihler 19 Ocak 2018 gösterdiğinde evliliklerini sonlandıran çiftten Şener, şimdilerde 19 yaşına girecek olan ilk göz ağrısını sosyal medya hesabında yayınladı.
Eski manken Şener, lise son sınıfta okuyan kızının birinci sınıftaki fotoğrafı ve şimdiki halini takipçilerinin beğenisine sundu.