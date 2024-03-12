13 yıl dile kolay! Yurdaer Okur’un eşi bakın kim! Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer...

Kuruluş Osman, Karadayı, Hakim, Kefaret, Yargı gibi dizilerde rol alan Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Rojbin Erden gibi isimlerle aynı dizide rol alan Yurdaer Okur'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Okur'un 13 sene önce Yabancı Damat'ın yıldızıyla dünyaevine girdiğini ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kim...