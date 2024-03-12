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13 yıl dile kolay! Yurdaer Okur’un eşi bakın kim! Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer...

Kuruluş Osman, Karadayı, Hakim, Kefaret, Yargı gibi dizilerde rol alan Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Rojbin Erden gibi isimlerle aynı dizide rol alan Yurdaer Okur'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Okur'un 13 sene önce Yabancı Damat'ın yıldızıyla dünyaevine girdiğini ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kim...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:23 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:23
13 yıl dile kolay! Yurdaer Okur’un eşi bakın kim! Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer... 1

Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Rojbin Erden gibi isimlerle aynı dizide rol alan Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

13 yıl dile kolay! Yurdaer Okur’un eşi bakın kim! Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer... 2

YURDAER OKUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazanan Yurdaer Okur, üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

13 yıl dile kolay! Yurdaer Okur’un eşi bakın kim! Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer... 3

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.

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