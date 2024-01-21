13 yıl dile kolay! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer...

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinde Metin karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal, yapıma veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Danyal'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın gözünden sakındığı eşi...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı ve Metin karakterini canlandırdığı Yargı dizisine veda eden Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.