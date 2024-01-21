13 yıl dile kolay! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer...

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinde Metin karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal, yapıma veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Danyal'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın gözünden sakındığı eşi...