"13 yaşındaki kızım alkolik oldu" Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor! İşin içine Seren Serengil de girmişti

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Reha Muhtar duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olayın gerçekleştiği dönemde Deniz Uğur ile evli değildik. Çocuklar bir buçuk yaşındayken ayrıldık. Çocuklarıma iki yaşından beri hem annelik hem de babalık yapan biriyim. Kızımın kendisine vermiş olduğum bilgisayar üzerinden anonim bir hesapla iletişim halinde olduğunu öğrendim ve bilgisayarı kontrol etmek istedim. Bu sebeple kendisine süre verdim. 5 dakika sonra bilgisayarı bana ver diye. Kızım da bilgisayarı vermedi. Bunun üzerine bir kez daha tekrarladım, vermeyince de sesimi yükselttim.Bu olaya ilişkin annesinin etkisinin altında kalarak, kızım Mina beni ses kaydına alıp annesine yollamıştır. Annesi de bu ses kaydını sosyal medyada yayınladı."