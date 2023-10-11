"13 yaşındaki kızım alkolik oldu" Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor! İşin içine Seren Serengil de girmişti

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasındaki kri giderek dallanıp budaklanıyor... Eski eşler arasında velayet davası şiddet, alkole kadar uzanmış işin içine Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Rahman Tohma da girmişti. Seren Serengil'in programına konuk olan Deniz Uğur yine Reha Muhtar'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur'un kızı Mina'nın üzerinde baskı kurarak eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın konuşmalarını ses kaydına aldıktan sonra sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'aleni olmayan konuşmaları yayma' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde görülmüştü.
Reha Muhtar duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Olayın gerçekleştiği dönemde Deniz Uğur ile evli değildik. Çocuklar bir buçuk yaşındayken ayrıldık. Çocuklarıma iki yaşından beri hem annelik hem de babalık yapan biriyim. Kızımın kendisine vermiş olduğum bilgisayar üzerinden anonim bir hesapla iletişim halinde olduğunu öğrendim ve bilgisayarı kontrol etmek istedim. Bu sebeple kendisine süre verdim. 5 dakika sonra bilgisayarı bana ver diye. Kızım da bilgisayarı vermedi. Bunun üzerine bir kez daha tekrarladım, vermeyince de sesimi yükselttim.Bu olaya ilişkin annesinin etkisinin altında kalarak, kızım Mina beni ses kaydına alıp annesine yollamıştır. Annesi de bu ses kaydını sosyal medyada yayınladı."
"13 YAŞINDAKİ KIZIM ALKOLİK OLDU"
Youtube'da program yapmaya başlayan Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu. Aralarında şiddet ve velayet davası olan Uğur'un Reha Muhtar hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı.