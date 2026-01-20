PODCAST CANLI YAYIN

13 yaşında tanındı! ABİ dizisinin genç Behram'ı Şahin Kendirci'nin Müslüm ile başlayan kariyeri

2014 yılında O Ses Çocuklar yarışmasını kazanarak Türkiye'nin 13 yaşında tanıdığı Şahin Kendirci, 20 Ocak 2026 itibarıyla ATV ekranlarının iddialı yapımı ABİ dizisinde genç Behram karakterini canlandırıyor. 24 yaşındaki başarılı oyuncu, Müslüm filmindeki devleşen performansının ardından, dizide Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Behram'ın fırtınalı geçmişine hayat vererek kariyerinde yeni bir zirve yaşıyor.

Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırarak sinema dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Şahin Kendirci, ABİ dizisinde Behram karakterinin gençlik yıllarını oynamak üzere kamera karşısına geçti.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN BAŞARILARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da, müzisyen bir babanın evladı olarak dünyaya geldi. Beş kardeşli, kalabalık bir ailede büyüyen Kendirci'nin hayatı, 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla tamamen değişti.

MÜSLÜM FİLMİ İLE GELEN OYUNCULUK KARİYERİ

Kariyerinin en büyük kırılma noktası olan 2018 yapımı Müslüm filminde, usta sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluk ve gençlik yıllarını canlandırdı. Bu rol için aylarca bağlama ve oyunculuk eğitimi alan Kendirci, performansıyla profesyonel oyuncu kimliğini tescilledi.

EĞİTİM HAYATI

Sahne ve set hayatına erken yaşta atılması sebebiyle eğitimini dışarıdan (açıktan) tamamlayan sanatçı, hem müzik albümleriyle hem de sinema projeleriyle çok yönlü bir sanatçı profili çiziyor..

ABİ DİZİSİNDEKİ ROLÜ: GENÇ BEHRAM

Şahin Kendirci, 2026 sezonuna damga vuran ABİ dizisinde Behram (Diren Polatoğulları) karakterinin travmalarla dolu gençlik dönemini canlandırıyor. Dizinin geçmişe ışık tutan sahnelerinde; Behram'ın nasıl acımasız bir adama dönüştüğü ve geçmişte yaşadığı büyük kayıplar Kendirci'nin etkileyici performansı eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

İKİZ KARDEŞ KARIŞIKLIĞI

Setlere bazen ikiz kardeşi Muhammet ile giden Şahin Kendirci, set çalışanlarının sık sık kendilerini karıştırmasıyla ilgili eğlenceli anılarını paylaşıyor.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER LİSTESİ

Yapım YılıProje AdıRol / KarakterTür
2015Bana Masal AnlatmaTamirci ÇırağıSinema Filmi
2018MüslümGenç Müslüm GürsesSinema Filmi
2019ŞampiyonŞahinTV Dizisi
2021Tozkoparan İskenderCenkTV Dizisi
2022Mahalleden ArkadaşlarİsmetSinema Filmi
2024GassalYardımcı Rolİnternet Dizisi
2025-26ABİGenç BehramTV Dizisi
Fotoğraf: Şahin Kendirci'nin O Ses Türkiye yarışmasından bir kare (2014, Takvim Fotoğraf Arşivi)