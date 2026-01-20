13 yaşında tanındı! ABİ dizisinin genç Behram'ı Şahin Kendirci'nin Müslüm ile başlayan kariyeri
2014 yılında O Ses Çocuklar yarışmasını kazanarak Türkiye'nin 13 yaşında tanıdığı Şahin Kendirci, 20 Ocak 2026 itibarıyla ATV ekranlarının iddialı yapımı ABİ dizisinde genç Behram karakterini canlandırıyor. 24 yaşındaki başarılı oyuncu, Müslüm filmindeki devleşen performansının ardından, dizide Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Behram'ın fırtınalı geçmişine hayat vererek kariyerinde yeni bir zirve yaşıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ŞAHİN KENDİRCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER LİSTESİ
|Yapım Yılı
|Proje Adı
|Rol / Karakter
|Tür
|2015
|Bana Masal Anlatma
|Tamirci Çırağı
|Sinema Filmi
|2018
|Müslüm
|Genç Müslüm Gürses
|Sinema Filmi
|2019
|Şampiyon
|Şahin
|TV Dizisi
|2021
|Tozkoparan İskender
|Cenk
|TV Dizisi
|2022
|Mahalleden Arkadaşlar
|İsmet
|Sinema Filmi
|2024
|Gassal
|Yardımcı Rol
|İnternet Dizisi
|2025-26
|ABİ
|Genç Behram
|TV Dizisi