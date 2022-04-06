RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk'ün büyük aşkı meğer...

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk'ün büyük aşkı meğer...

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın eski eşi bakın kim! Kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer aldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 13 yaşında evlendirilen Soyman'ın hayat hikayesi ve iki çocuğunun babası olan ilk eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Safiye Soyman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Safiye Soyman'ın eski eşi kim çıktı...

06.04.2022 18:25 - Son Güncelleme: 06.04.2022 18:25
13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte İbo Show adlı eğlence programının bu haftaki konukları arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 13 yaşında evlendirilen Soyman'ın hayat hikayesi ve iki çocuğunun babası olan ilk eşi merak edildi.

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

Öte yandan geçen yıl Lerzan Mutlu'nun programına katılan Soyman'ın, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtta tekrar gündeme geldi.

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

Soyman'ın söz konusu soruya verdiği şu yanıt dikkat çekti: Tabii ki Görücü usulü Evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar..."

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar... Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."

SON DAKİKA