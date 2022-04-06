13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk'ün büyük aşkı meğer...
13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın eski eşi bakın kim! Kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer aldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 13 yaşında evlendirilen Soyman'ın hayat hikayesi ve iki çocuğunun babası olan ilk eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Safiye Soyman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Safiye Soyman'ın eski eşi kim çıktı...
06.04.2022 18:25 - Son Güncelleme: 06.04.2022 18:25
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte İbo Show adlı eğlence programının bu haftaki konukları arasında yer aldı.
"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar... Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."