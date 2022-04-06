13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim! “Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Faik Öztürk’ün büyük aşkı meğer...

"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar... Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."