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Haberler Magazin 13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini gören hayran kaldı. Ünlü çiftin romantik pozları için "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Ahmet Saraçoğlu'nun "güzel kadın" diye seslendiği biricik eşi...

takvim.com.tr
10.03.2023 20:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 20:59
13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Çatal karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahmet Sraçoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

Yeni bölümde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

Araştırılan oyuncunun 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini gören hayran kaldı. Ünlü çiftin romantik pozları için "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

İşte başta Ahmet Saraçoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

13 sene dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun “güzel kadın” diye seslendiği eşine bakın! Kızının annesi meğer...

NERGİS ÖZTÜRK

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