13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.