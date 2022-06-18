13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci'yi tutabiline aşk olsun
Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci'ye sosyal medyada yorum yağdı. Soğuk kış aylarında yaptığı spor paylaşımlarıyla bilinen Selin Ciğerci minik bikinisiyle poz verdi. Bununla da yetinmeyen Selin Ciğerci bir de üzerine plajda top sektirdi.
18.06.2022 15:49 - Son Güncelleme: 18.06.2022 15:49
Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.