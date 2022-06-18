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13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci'yi tutabiline aşk olsun

Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci'ye sosyal medyada yorum yağdı. Soğuk kış aylarında yaptığı spor paylaşımlarıyla bilinen Selin Ciğerci minik bikinisiyle poz verdi. Bununla da yetinmeyen Selin Ciğerci bir de üzerine plajda top sektirdi.

18.06.2022 15:49 - Son Güncelleme: 18.06.2022 15:49
13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Boşandıktan sonra kendini spora veren ve estetikler de yaptıran Ciğerci 13 kilo vermişti.

13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci işlerine bir mola verip tatil sezonunu açtı.

13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikiniyle top sektirdi! Gazı aldı bir kere Selin Ciğerci’yi tutabiline aşk olsun

Yaz sezonunu açan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci, beyaz bikinili pozunu paylaşıp kıvrımlarını sergiledi.

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