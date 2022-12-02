13 kilo veren Buket Aydın’ın son haline bakın! Gören dilini ısırdı! Vücudunu saran pantolonuyla paylaştı! 37'lik Buket Aydın...
13 kilo veren Buket Aydın'ın son haline bakın! Gören dilini ısırdı! Ünlü sunucu Buket Aydın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, son olarak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. 13 kilo veren ünlü sunucu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Vücudunu saran pantolonla boy gösteren Aydın, fit haliyle dikkat çekerken görenleri şaşırttı. İşte Buket Aydın'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
02.12.2022 21:23 - Son Güncelleme: 02.12.2022 21:23
Ünlü sunucu Buket Aydın, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Aydın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.