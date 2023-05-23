13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...
Müzisyen sevgilisiyle 2022 Mart ayında nikah masasına oturan Meltem Yımazkaya, geçen günlerde karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşiyle sarmaş dolaş verdiği bir pozu "Son ki üç" notuyla yayınladı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın doğuma günler kala yaptığı o paylaşım...
23.05.2023 23:36 - Son Güncelleme: 23.05.2023 23:36
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi.