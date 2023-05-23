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Haberler Magazin 13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

Müzisyen sevgilisiyle 2022 Mart ayında nikah masasına oturan Meltem Yımazkaya, geçen günlerde karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşiyle sarmaş dolaş verdiği bir pozu "Son ki üç" notuyla yayınladı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın doğuma günler kala yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
23.05.2023 23:36 - Son Güncelleme: 23.05.2023 23:36
13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi.

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13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

Mart ayında da nikah masasına oturan ünlü çiftten Yılmazkaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurdu: ""Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik.

13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye.

13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle!

13 ay önce evlenen Meltem Yılmazkaya doğuma günler kala paylaştı! “Son ki üç” deyip eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! Karnı burnunda...

En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum"

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