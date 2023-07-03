13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçen sene Mayıs ayında Sofia ve Alya adlarını verdiği ikiz kızlarını kucağına almıştı. Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Sever, bu kez tatil pozuyla gündeme geldi. Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Sever için "Kim der 50 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
03.07.2023 15:56 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:56
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu.
Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören sunucu Seray Sever, geçen Mayıs ayında ise ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.