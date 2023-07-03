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Haberler Magazin 13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçen sene Mayıs ayında Sofia ve Alya adlarını verdiği ikiz kızlarını kucağına almıştı. Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Sever, bu kez tatil pozuyla gündeme geldi. Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Sever için "Kim der 50 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
03.07.2023 15:56 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:56
13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu.

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13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören sunucu Seray Sever, geçen Mayıs ayında ise ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

Sofia ve Alya adlarını verdiği ikiz kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Sever, bu kez tatil pozuyla çok konuşuldu.

13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, kırmızı bikinisi ile verdiği tatil pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

13 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlongda iddialı poz! Cesaretini konuşturan ikiz annesi Seray ortalığı kasıp kavurdu...

Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle verdiği pozu yayınladı.

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