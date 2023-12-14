1200 m² 3 katlı lüks villa! Melisa Ural annesi Sibel Can’ın evinden paylaştı! İçinde yok yok: 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik stüdyosu...

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, son paylaşımlıya dikkat çekti. Ural, yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven annesinin evinden yılbaşı paylaşımında bulundu. Bunun üzerine Sibel Can'ın 1200 m² 3 katlı villası merak konusu oldu. Bir röportajında "Evimdeki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim" diyen Can'ın zevkle döşenmiş evi ise hayran bıraktı. Şarkıcının 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan villası "Saray yavrusu" dedirtti. İşte Melisa Ural'ın paylaşımı ve Sibel Can'ın evi...
Çocuk yaşta sahneyle tanışan ve henüz 17'sinde assolist olmayı başaran Sibel Can, kariyeri ve özel hayatı ile yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı.
Aşkları, kariyeri, güzelliği derken her dönem adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı, şimdi ise Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın son paylaşımıyla konuşuldu.
Melisa Ural, sosyal medya hesabında annesinin evinde süslemiş oldukları yılbaşı ağacını takipçileriyle paylaştı.