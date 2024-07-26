12 yıllık evlilik! Kolonya Cumhuriyeti’nin Peker’i Çağlar Çorumlu’nun eşi bakın kim çıktı! Oğlunun annesi meğer...

Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi isimlerin yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti'nin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Çağlar Çorumlu'nun hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Çorumlu'nun 12 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Çağlar Çorumlu'nun oğlunun annesi...
Kolonya Cumhuriyeti'nin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Çağlar Çorumlu'nun hayatı merak edildi.
ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?
4 Aralık 1977'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan Çorumlu, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu.
Sahneler ile üniversite yıllarında tanışan Çorumlu, oyunculuk eğitimi alabilmek için 2000'de İstanbul'a yerleşti.