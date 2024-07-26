12 yıllık evlilik! Kolonya Cumhuriyeti’nin Peker’i Çağlar Çorumlu’nun eşi bakın kim çıktı! Oğlunun annesi meğer...

Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi isimlerin yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti'nin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Çağlar Çorumlu'nun hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Çorumlu'nun 12 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Çağlar Çorumlu'nun oğlunun annesi...