Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi birçok dizide rol alan Devrim Yakut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 55 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce nikah masasına oturan Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Devrim Yakut'un eşi kim...
Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Devrim Yakut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.
Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.