12 yıllık büyük aşk! Devrim Yakut’un eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Kurtlar Vadisi’nde de oynamış...

Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi birçok dizide rol alan Devrim Yakut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 55 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce nikah masasına oturan Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Devrim Yakut'un eşi kim...