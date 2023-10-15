12 yılı devirdiler! Yargı’nın Metin’i Hüseyin Avni Danyal'ın “Evlenebilmek için her şeyi yaptım” dediği eşi bakın kim! Meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan Hüseyin Avni Danyal, son olarak Yargı dizisinde Metin karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Danyal'ın "Evlenebilmek için her şeyi yaptım" dediği eşini gören ise hayran kaldı. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın 12 yıllık eşi...