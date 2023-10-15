12 yılı devirdiler! Yargı’nın Metin’i Hüseyin Avni Danyal'ın “Evlenebilmek için her şeyi yaptım” dediği eşi bakın kim! Meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan Hüseyin Avni Danyal, son olarak Yargı dizisinde Metin karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Danyal'ın "Evlenebilmek için her şeyi yaptım" dediği eşini gören ise hayran kaldı. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın 12 yıllık eşi...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat, gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.