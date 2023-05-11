12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...
Kadrosunda; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Alparslan Özmol, Begüm Çağla Taşkın gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu. Her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Uluer hakkında araştırma yapanlar en çok "Almila Uluer'ine eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Uluer'in Maraşlı, Ramo, Yasemince gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla 12 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi çok ünlü olan eşi kimmiş...
11.05.2023 00:04 - Son Güncelleme: 11.05.2023 00:04
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu.
ALMİLA ULUER KİMDİR?
1975 yılında dünyaya gelen Almila Uluer'in annesi ve babası oyuncu henüz çocuk yaşlardayken boşandı. 12 yaşından itibaren babasıyla birlikte Marmaris'te yaşamaya başlayan Uluer, 5 sene Türk Yelken Milli Takımında görev yaptı.