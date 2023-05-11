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Haberler Magazin 12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

Kadrosunda; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Alparslan Özmol, Begüm Çağla Taşkın gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu. Her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Uluer hakkında araştırma yapanlar en çok "Almila Uluer'ine eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Uluer'in Maraşlı, Ramo, Yasemince gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla 12 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi çok ünlü olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
11.05.2023 00:04 - Son Güncelleme: 11.05.2023 00:04
12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu.

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12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

ALMİLA ULUER KİMDİR?
1975 yılında dünyaya gelen Almila Uluer'in annesi ve babası oyuncu henüz çocuk yaşlardayken boşandı. 12 yaşından itibaren babasıyla birlikte Marmaris'te yaşamaya başlayan Uluer, 5 sene Türk Yelken Milli Takımında görev yaptı.

12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

Yelkende iki Türkiye ikinciliği ve bölge şampiyonlukları olan Uluer, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'da ülkemizi temsil etti.

12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

Lise bitince Konservatuar sınavlarına giren Uluer, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalını kazandı oyunculuk üzerine eğitimini aldı.

12 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi de kendi gibi çok ünlü! Meğer Maraşlı ve Ramo’nun yıldızıyla...

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sahne ve diksiyon hocası olarak görev yapan oyuncu, 2009 yılında "Ah Kalbim" adlı dizide yer aldı.

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