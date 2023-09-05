Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! 12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. İtalya karşısında 3-2 galip gelen finale çıkan Filenin Sultanları, ülkemize büyük gurur yaşattı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem de kısa sürede gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Erdem hakkında en çok "Eda Erdem evli mi?", "Eda Erdem'in eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise hayran kaldı. Bakın Eda Erdem'in eşi kimmiş...
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonada adını finale yazdırdı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem de kısa sürede gündem oldu.