12 yıl önce evlendiler! Kirli Sepeti’nin Canan’ı Devrim Yakut’un eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Kurtlar Vadisi’nde de oynamış...

Kirli Sepeti, Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi birçok dizide rol alan Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan 56 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Yakut'un 12 yıl önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Devrim Yakut'un hem EDHO'da hem De Kurtlar Vadisi'nde oynayan eşi kim...
Kirli Sepeti, Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi birçok dizide rol alan Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu.
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.
Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.