12 yıl önce evlendiler! Kirli Sepeti’nin Canan’ı Devrim Yakut’un eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Kurtlar Vadisi’nde de oynamış...

Kirli Sepeti, Camdaki Kız, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Şeref Bey gibi birçok dizide rol alan Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan 56 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Yakut'un 12 yıl önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Devrim Yakut'un hem EDHO'da hem De Kurtlar Vadisi'nde oynayan eşi kim...